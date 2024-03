So feiern George, Estelle oder Jacques Ostern

Auch wenn nichts Offizielles bekannt ist, ist es gut möglich, dass diese zwei Bilder einen kleinen Einblick in die Ostertraditionen der Fürstenfamilie geben. So spielt die Kirche in Monaco allgemein eine wichtige Rolle, immerhin ist der Katholizismus sogar als Staatsreligion verankert. Wie in Grossbritannien oder in Spanien könnte ein Messebesuch mit ihren Eltern also durchaus zum Osterprogramm von Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques gehören. Daneben geniessen Fürst Albert und Fürstin Charlène vielleicht gerne auch einfach etwas Familienzeit zu viert – so wie es die meisten royalen Familien handhaben. Auch das eine schöne Tradition, die man durchaus übernehmen könnte – denn manchmal ist gemeinsame Zeit einfach am wertvollsten, ob mit oder ohne Ostereier-Färben, Hexen-Umzug oder Eiertütschen.