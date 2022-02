Mary lässt sich aus ihrer eigenen Kindheit inspirieren

Dass sie selbst nicht in royalen Kreisen aufwuchs, sondern weit weg von Königshäusern in Australien gross werden durfte, beeinflusst den Erziehungsstil der Kronprinzessin von Dänemark massiv. Sicher auch weil ihr Ehemann, Prinz Frederik, seine eigene Kindheit ohne Zuwendung der Eltern als äusserst lieblos empfunden hat, entschied sich das Paar, es beim eigenen Nachwuchs besser zu machen und sich eher an normalen Familien als an royalen Vorbildern zu orientieren.