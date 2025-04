Sonia Kälin will kein drittes Kind

Am 20. April 2023 schliesslich kam die zweite Tochter Noemi zur Welt. Auch hier verlief die Geburt allerdings nicht so, wie sich die SRF-Jass-Schiedsrichterin das gewünscht hätte. «Die natürliche Geburt musste leider abgebrochen werden, da meine Wehen zwar sehr heftig und regelmässig waren, aber keinen Erfolg zeigten.» Also entschied man sich erneut für einen Kaiserschnitt. Dabei zeigte sich die nächste Überraschung: Die alte Naht war bereits geplatzt. «Das hätte für mich lebensgefährlich werden können, wenn wir uns nicht so früh zum Kaiserschnitt entschieden hätten», erzählte Sonia Kälin gegenüber der «Glückspost».