Estelle von Schweden ist nicht alleine

Typisch Teenager: Wenn junge Royals in der Öffentlichkeit stehen

Leicht beschämt zeigte sich Prinzessin Estelle von Schweden diese Woche am Geburtstag ihrer Mutter Kronprinzessin Victoria von Schweden. Typisch Teenie also. Nur, dass Prinzessin Estelle dabei in der Öffentlichkeit steht. Eine Erfahrung, die auch schon andere Royals machen mussten, von Leonor von Spanien bis Sverre Magnus von Norwegen.