«Es war wichtig, ihm ein Geschwisterchen zu schenken. Vor allem, weil er sich mit der Verantwortung, die er eines Tages tragen wird, vielleicht zeitweise etwas einsam fühlen wird», sagte Grossherzogin Stéphanie vor zwei Jahren. Ihr sei bewusst, dass es in einer royalen Familie nicht immer einfach ist, der Älteste zu sein. Umso wichtiger sei deshalb der Zusammenhalt unter den Geschwistern. Sie wünsche sich, dass François für Charles ein Bruder sein wird, «der ihn versteht, weil er an seiner Seite aufgewachsen ist, und der ihn beraten und unterstützen kann».