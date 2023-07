Das Sternzeichen: Es gibt eine astrologische Theorie, die besagt, dass Kinder, die in bestimmten Wochen des Jahres zur Welt kommen, eine höhere Erfolgschance im Leben haben als andere Menschen. Es handelt sich um die Geburten um den Jahreswechsel. Diese Theorie ist statistisch untermauert. Die Vergleichsseite «Gocompare» hat die reichsten Menschen der Welt unter die Lupe genommen und herausgefunden: Besonders viele von ihnen sind zum Jahresende und in den ersten beiden Monaten des Jahres geboren. Wer Millionärin oder gar Milliardär werden will, hat also grosse Erfolgschancen, wenn er oder sie Ende Dezember, im Januar oder Anfang Februar Geburtstag hat. Oder anders formuliert: Den Sternzeichen Steinbock und Wassermann wird im Leben besonders oft Erfolg zuteil. Unter den reichsten der diesjährigen Forbes-Liste gehört offenbar jeder fünfte den beiden «Erfolgs-Sternzeichen» an. Mehr dazu erfahrt ihr hier.