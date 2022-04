Als William einmal gefragt wurde, wie er seinem Erstgeborenen erklären will, dass er nicht in einer normalen Familie aufwächst, meinte er nur: «Was uns betrifft, sind wir eine normale Familie. Ich liebe meine Kinder genauso wie jeder Vater und ich hoffe, George liebt mich genauso wie jeder Sohn seinen Vater, also sind wir in dieser Hinsicht sehr normal.» Ihm gehe es in erster Linie darum, seinem Sohn so viel Liebe wie möglich zu zeigen, sagte William. Und er machte auch deutlich, dass die Erfüllung seiner Pflichten als Prinz niemals auf Kosten seiner Vaterrolle geschehen würde. Damit hat Prinz William ein wichtiges Signal an alle Väter ausgesendet: Dass die Papas dieser Welt genauso zuständig sind für das Wohlbefinden und die Geborgenheit ihrer Kinder.