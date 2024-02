Wird diese Schule das neue Zuhause von Prinz George?

Prinz George müsste wohl zu Hause ausziehen

Einen grossen Wermutstropfen aber gibt es: Oxford ist rund eine Autostunde entfernt von Windsor beziehungsweise dem Adelaide Cottage, wo Kate und William mit ihren Kindern leben. Entsprechend würde Prinz George wohl kaum Tagesschüler sein, sondern in eines der 13 Häuser ziehen, in denen jeweils 65 Internatsschüler leben. Etwas, was allem Anschein nach vor allem Kate möglichst lange herauszögern wollte. Andere Royals jedoch gingen schon viel früher in eine sogenannte Boarding School: Sowohl König Charles (75) als auch Prinz William zogen schon im Alter von acht Jahren von zu Hause aus.