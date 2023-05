«Du warst eine liebende Mutter»

Und eine Followerin, die in deren Kindheit offenbar als Nachhilfelehrerin der vier Söhne engagiert war, kommentierte den Beitrag zu Ronnies Tod so: «Er war so besonders, neugierig, aufmerksam und an allem interessiert. (…) Ich werde weder meine Zeit mit ihm vergessen, noch meine Zeit mit dir. Du warst eine liebende Mutter und mein Herz bricht für dich. (…) Möge dir die Gnade eines friedvollen Herzens gewährt werden.»