Dazu gehört zum Beispiel, dass das Handy in der Tasche bleibt, damit die Augen immer bei den Kindern sind. Oder, dass immer konkret bestimmt werden muss, wer von den Erwachsenen die Aufsicht hat. Sonst fühlt sich plötzlich niemand verantwortlich. Je nach Anzahl Kinder sollten das vielleicht sogar mehrere Personen sein. Im Vorteil ist hier natürlich, wer sich abwechseln kann, damit die anderen dann doch mal noch ein paar ruhige Minuten am Strand geniessen können. Gut möglich also, dass Christina und Luca Hänni auch deshalb ihre ersten Strandferien als Familie so geniessen können: Schliesslich sind sie insgesamt 13 Personen, die zusammen den Urlaub geniessen, wie Luca Hänni verriet.