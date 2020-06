Sie ist die Königin des Kindersommers: die selbstgemachte Glacé. Am allerhübschesten und ultraleckersten in der Variante Eis am Stil. Diese hat gegenüber gekauftem Eis etliche Vorteile, angefangen bei der Kontrolle der Inhaltsstoffe bis hin zur Wahl von exotischen Geschmacksrichtungen. Wusstet ihr, dass zum Beispiel Ananassaft wunderbar zu Basilikumblättern passt? Oder Kokosjoghurt zu Granatapfel und Mangopürree? Wer es den eigenen Nerven und der Küche zutraut, kann die Kinder einfach selber mixen lassen, was immer ihr Herz begehrt. Und wer vor lauter Hitze mal zu faul ist, grosse Kreationen anzurühren, kriegt auch mit gefrorenem Apfelsaft eine erfrischend-feine Glacé hin. Hier gehts zu unseren liebsten Rezepten für Eis am Stiel.