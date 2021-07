Mit diesen Tricks macht man Kindern Reste schmackhaft

Der älteste Trick, um Gemüse in Kinder reinzukriegen? Pürieren und mit Tomatensauce mischen. Das gilt auch für Reste. Dabei muss man sie auch nicht unbedingt pürieren, einfach mit Zwiebeln und Knoblauch anbraten und ab damit in die Sauce. Funktioniert mit fast jedem Gemüse, aber auch zum Beispiel mit Fleischresten. Besonders fein: Wienerli- oder Cervelaträdli. Alternativ funktioniert auch vieles an einer Rahmsauce: Statt Dosentomaten und Tomatenpüree Bouillon und Rahm an die Reste, wahlweise Weisswein und/oder Maizena, wenn mans etwas dicker einkochen lassen will.