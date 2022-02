So wächst Kylie Jenners Baby auf

Sein Name

Das blaue Herzli, das Kylie Jenner (24) zur Bekanntgabe der Geburt auf Instagram postete, deutet darauf hin, dass ihr zweites Baby ein Bub ist. Und: Es gibt mehrere Anzeichen, die auf den Vornamen Angel (also Engel) hindeuten. So versah Oma Kris Jenner (66) den Post mit dem Kommentar «Angel Pie» und mehrere andere Leute posteten Engel-Emojis. Auch das Geburtsdatum 2.2.2022 würde da Sinn machen: Die Zwei gilt gemeinhin als Engel Zahl (zwei Teile, die sich ergänzen, zum Beispiel in einer Ehe). (Diese Verbindung zwischen Name und Geburtsdatum wäre übrigens wohl ein Hinweis auf einen geplanten Kaiserschnitt). Angel würde gut zur Namensgebung der Familie passen: Die ältere Schwester heisst Stormi (eine Abwandlung von «stormy», was stürmisch bedeutet), Cousins und Cousinen heissen zum Beispiel Saint (heilig), Psalm, True (wahr) oder Dream (Traum).