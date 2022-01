Sandra Casalini, zwei Kinder, 17 und 15 Jahre

Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Klar, diese Idee hatte ich auch mal im Kopf. Nicht nur, weil man seine Kinder in der Schweiz halt so erzieht, sondern auch, weil ich dachte, extra kochen ist super stressig. Damals hatte ich noch nicht die Erfahrung, dass nicht extra kochen viel stressiger sein kann. Dass es stresst, wenn das Kind mehr oder weniger die gesamte Mahlzeit damit verbringt, Pilze und Peperoni aus dem Essen zu pulen und am Tellerrand aufzubeigen. Dass es stresst, schon beim Einkaufen immer vor Augen zu haben, welches Kind angewidert dreinschaut, wenn's Überbackenes oder Auberginen gibt. Und dass es stresst, immer nur das zu kochen, was die Kinder mögen, und dabei jahrelang auf Dinge zu verzichten, die man selbst liebt.