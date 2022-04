So stylen Mode-Profis das weisse Hemd

Auch auf den Strassen der Modemetropolen ist das Kleidungsstück allgegenwärtig. In London setzt Influencerin Hannah alias «cocobeautea» das weisse Hemd in Szene, ohne dabei frieren zu müssen. Statt es unter einem Pullover zu verstecken, zieht sie diesen darunter an und lässt die obersten Knöpfe des Hemdes offen. Ein lässiger Look für kühle Frühlingstage.