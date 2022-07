Die Latzhose ist zurück: Das lässige It-Piece richtig stylen

Ursprünglich diente die Latzhose als Arbeitskleidung für Handwerker und Bauern, bevor sie in den 1970er Jahren zum modischen Symbol der Frauenbewegung wurde. Prinzessin Diana (1961-1997) trug sie in den 1980er Jahren regelmässig in verschiedenen Farben, Meryl Streep (73) sorgte 2008 als Donna in «Mamma Mia» für Latzhosen-Nostalgie. Jetzt feiert die Latzhose ein Comeback - so stylt man sie richtig.