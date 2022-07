Ursprünglich diente die Latzhose als Arbeitskleidung für Handwerker und Bauern, bevor sie in den 1970er Jahren zum modischen Symbol der Frauenbewegung wurde. Prinzessin Diana trug sie in den 1980er Jahren regelmässig in verschiedenen Farben, Meryl Streep (73) sorgte 2008 als Donna in «Mamma Mia» für Latzhosen-Nostalgie. Jetzt feiert die Latzhose ein Comeback.