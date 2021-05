Die Trumps sind das teuerste Präsidenten-Paar aller Zeiten

Wie die Initiative «Citizens for Responsibility & Ethics in Washington» (CREW) bekanntgibt, haben die Geheimdienste alleine im Februar 2021 über 170’000 Dollar für die Reise-Sicherheit von Eric, Ivanka und Donald Trump Jr in Rechnung gestellt. So liessen sich zum Beispiel Ivanka Trump, 39, und ihr Mann Jared Kushner, 40, vom Secret Service auf einer zehntägigen Reise nach Salt Lake City begleiten. Und auch Eric Trump, 37, nahm den Service in Anspruch – zum Beispiel für eine Reise nach Palm Beach, wo sein Vater wohnt. Gut 10’000 Dollar blätterten die Steuerzahlenden dafür hin.