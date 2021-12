Die Tochter von Sean Penn, 61, hat sich nicht erst gestern dazu entschieden, dass das Rampenlicht ihr zusagt. Dylan, 30, ist seit vielen Jahren als Model und Schauspielerin unterwegs. 2021 hat sie im Film ihres Vaters, «Flag Day», die Rolle als Filmtochter ihres echten Papas übernommen. Entsprechend häufig war sie dieses Jahr schon an der Seite ihres Hollywood-Papas zu sehen. Genug hat der allerdings noch lange nicht von der reizenden Begleitung. Und so wählte er wieder Dylan als Frau an seiner Seite, als er Mitte der Woche eine Charity-Veranstaltung hostete. Wohl im vollsten Wissen darum, dass seine Tochter ihm wieder einmal glatt die Show stehlen würde, wie sie das zumindest in Sachen Outfit schon so oft getan hat in diesem Sommer.