Giorgio Armanis letzter Wunsch geht in Erfüllung

Der Designer soll sich bis zu seinem Tod tief mit seiner Heimatregion Emilia-Romagna verbunden gefühlt haben. Wie Landi erklärt, hat Armani eine tiefe Liebe «zu seiner Heimatprovinz» verspürt, vor allem auch «zu den Steinen des Flusses Trebbia, die den unverwechselbaren, raffinierten, eleganten und zeitlosen Greige-Ton von Armani hervorgebracht haben». Das Örtchen Rivalta liegt idyllisch am Ufer des Trebbia. Die mittelalterliche Burg thront über dem Dorf, die engen Gassen und alten Steinhäuser geben Rivalta seinen Charme, den Armani so sehr liebte.