Sie versuche sich nun, auf das zu fokussieren, was sie wirklich glücklich mache. «Ich bin an einem Punkt, an dem ich meinen Geist und mein Wohlbefinden über meinen Körper stelle. Wenn mich etwas glücklich macht, geniesse ich es.» Mit ihrer ständigen Diät-Mentalität zu brechen, sei ein wichtiger Schritt für sie gewesen, sagt Chrissy Teigen. «Ich habe viel zu viel Zeit damit verbracht, Kalorien zu zählen und meine Workouts zu planen.» Heute sitze sie lieber am Boden und spiele mit ihren Kindern Luna, 4, und Miles, 2, oder gehe mit ihnen in den Park. «So bin ich auch täglich in Bewegung, und ich kann diese geniessen.»