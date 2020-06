Nicht nur ihre Herkunft zeigt, dass Sophie «eine von uns» ist. Auch ihre Einstellungen tun es. So geht die Gräfin am Wochenende am liebsten mit dem Hund spazieren, trifft Freunde und lässt sich von den Grillkünsten ihres Ehemanns begeistern. Auch ihren Kindern will Sophie ein möglichst normales Leben bieten: Louise und James tragen keinen Her-Royal-Highness-Titel und können mit 18 Jahren selber darüber entscheiden, ob das so bleiben soll. Zudem besuchen sie reguläre Schulen und gehen zu Freunden, um «dort zu übernachten und zu feiern», wie die stolze Mama der «Sunday Times» verriet.