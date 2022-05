Nicht nur das Wetter ist in Monaco am «Qualifying» vom Formel 1 Grand Prix am Samstag (28. Mai) strahlend: Sichtlich gut gelaunt schlendern Fürstin Charlène (44) und ihr Mann Fürst Albert (64) durch die monegassischen Strassen und zeigen sich dabei erstmals wieder als Einheit. Scheinbar total relaxed manövrieren die beiden durch den Trubel des grossen Formel 1 Events und halten sich dabei fest an den Händen, winken mal da, mal dort, smalltalken mit anderen Promis und Zuschauern und flüstern sich ab und zu etwas ins Ohr.