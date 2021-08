Charlènes Becken zerstört das Zufällige der Kuschel-Fotos

Ebenfalls hervorgehoben wird vom Experten die Blickrichtung des Fürstenpaars. Dieses schaut sich nicht etwa in die Augen, sondern lässt seinen Blick in die Ferne schweifen. Was sich wohl hinter der Kamera abgespielt hat, dass Charlène und Albert beide an der Linse des Fotografen vorbeischauen? Was es auch gewesen ist – es hat einen Einfluss darauf, wie Betrachtende das Bild wahrnehmen. «Ein intensiver Blick in die Augen hätte mit Sicherheit dazu geführt, den Eindruck der Unstimmigkeit auszulöschen», ist Morgenstern überzeugt.