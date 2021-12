Direkt nach der Hochzeit ging es für die nun bürgerliche Mako Komuro und ihren Mann Kei in die USA, nach New York, wo das Paar zukünftig leben will. Und so hatte der Hochzeitstag bei aller Tragik vielleicht doch etwas Gutes. Denn hier wird das Paar nun in einer ganz normalen Mietwohnung wohnen. Weitab vom strengen höfischen Protokoll am Kaiserhof von Japan und in Liebe vereint. «Für mich ist Kei unersetzlich», sagte Mako gemäss dem «Spiegel» dann auch bei der Pressekonferenz direkt nach der Hochzeit. «Unsere Heirat ist ein notwendiger Schritt, um unsere Herzen beschützen zu können.»