Diese Aktivitäten lassen Charlène die Einsamkeit vergessen

Weiter könnte Charlène auch an ihrem Auftreten als Fürstin ganz allgemein arbeiten beziehungsweise versuchen, die Aufgaben einer solchen nicht zu verlernen. Wo sie in Südafrika meist in Camouflage-Look und Freizeit-Outfits unterwegs ist, erwarten sie daheim in Monaco nach Corona-Absagen und ihrer Abwesenheit wieder die grossen Events. Rosenball, Nationalfeiertag – es will gefeiert werden! Um sich schon mal bestmöglich darauf vorzubereiten, könnte Charlène vor dem Spiegel ihr Winken trainieren und – wir können nachfühlen! – sich wieder einmal in hohe Schuhe werfen, um den Stöckel-Gang nach monatelanger Hochhacken-Flaute wieder intus zu haben.