Eine Rasselbande am Nationalfeiertag

Diese Monaco-Highlights erwarten uns auch ohne Charlène

Wenn am Freitag der Zwergstaat an der Mittelmeerküste gefeiert wird, muss Monaco auf seine Fürstin verzichten. Charlène muss gesundheitsbedingt passen. Doch neben ihrem Mann und ihren Kindern gibt es viele Protagonistinnen und Protagonisten, die fürs Winken und Strahlen in die Bresche springen werden – und gleichzeitig so viel mehr sind als nur die Notnägel.