Ohne Begleitung hingegen erschien Prinz Joachim (53), der jüngere Sohn von Königin Margrethe II. Dass seine Frau, Prinzessin Marie (46), ausgerechnet an diesem Tag nicht dabei war, warf mancherorts durchaus Fragen auf. Schliesslich hatte die Königin den Kindern von Prinz Joachim just per Ende 2022 den Prinzen- beziehungsweise Prinzessinnen-Titel entzogen. Dies führte letztes Jahr für Unstimmigkeiten bei den Dänen-Royals.