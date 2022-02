Stéphanie und Caroline sprangen für die Fürstin ein

Dies dürfte besonders die Zwillinge Jacques und Gabriella (7) freuen. Sie mussten in den vergangenen Monaten lernen, ohne ihre Mutter auszukommen. Etwa, als sie ihren ersten Schultag hatten oder als Gabriella wegen einer Verstauchung kurzzeitig an den Rollstuhl gefesselt war. Doch die Kinder schienen Verständnis zu haben für die Situation ihrer Mutter. So liessen sie ihr etwa am Nationalfeiertag rührende Botschaften zukommen. Anstatt nur brav vom Balkon aus dem Volk zu winken, hielten die Zwillinge Plakate hoch, auf die sie schreiben: «We miss you Mommy» und «We love you Mommy».