Dass selbst das Video von Meghan und Archie so gut ankam, beweist eindrücklich: Wenn kleine Kinder zu sehen sind, geht den meisten Leuten das Herz auf. Da können die Eltern auf der Beliebtheitsskala der britischen Royals noch so tief sinken, wie das Harry und Meghan in den vergangenen Monaten getan haben. Wenn es aber gluckst und gigelt auf dem Schoss, dann ist es um ganz, ganz viele in Nullkommanix geschehen – und alles, was vorher noch für Zündstoff gesorgt hat, ebenso schnell vergessen.