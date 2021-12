Online zeigt uns Victoria ihre Kids von einer neuen Seite

Mit Kappe ausgestattet, sorgte Oscar auch schon als Mini-Cancellara für ein Highlight auf Instagram. Ganz ambitioniert stiess er sich in jüngeren Jahren am Boden ab, um mit seinem Laufrad möglichst rasant vorwärtszukommen. Und was soll man sagen: Oscar stellte eindrucksvoll unter Beweis, dass in ihm ein Energiebündel und eine Sportskanone steckt – was man bei seinen kultigen Grummel-Auftritten in dieser Form vielfach eher weniger mitkriegen würde.