Prinzessin Beatrice' langer Weg zum grossen Glück

Das Glück der beiden hielt lange an – sehr lange. So lange sogar, dass die Royal-Fans sehnlichst darauf warteten, dass endlich die Hochzeitsglocken läuten würden. Und so tat es wohl auch Beatrice. Wie Quellen später gegenüber britischen Medien ausgeplaudert haben, soll sie Clark vor das Ultimatum «Hochzeit oder Trennung» gestellt haben. «Nach zehn gemeinsamen Jahren wunderten sich Beatrice und Dave, warum sie noch nicht verheiratet waren», erzählte eine Quelle damals gegenüber «Mail on Sunday».