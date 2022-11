Prinzessin Märtha Louises Tochter enttarnt bei «The Masked Singer»

«Das krasseste, was ich je erlebt habe»

Am Tag nach der Show verleiht Maud Angelica ihren Gefühlen auf Social Media Ausdruck. Zu einigen Bildern aus dem Backstage-Bereich der TV-Show schreibt die Royal: «Es war so nervenaufreibend und unglaublich! Wahrscheinlich das krasseste, was ich je erlebt habe!» Und weiter: «Ich bin so stolz auf mich, dass ich es gerockt habe! Alle waren so nett, das Kostüm war so schön und ich liebte die Figur!»