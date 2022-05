Schwerer Rückschlag für Queen Elizabeth II.

Es hätte alles so schön sein sollen. Die alljährliche Militärparade «Trooping the Colour» gehört zu einem der wichtigsten Anlässe im Kalender der britischen Royals. Auch wenn Queen Elizabeth II. (96) eigentlich an einem 21. April zur Welt kam, wird ihr Geburtstag offiziell jeweils am 2. Juni mit dieser Parade gefeiert. Dieses Jahr ist die Parade gleichzeitig der Start zu den Feierlichkeiten zum 70-Jahre-Thronjubiläum der Monarchin. Und nun kann die Jubilarin selber aller Voraussicht nach die Parade nicht selber abnehmen, wie mehrere britische Medien berichten.