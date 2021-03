Was bleibt ist nur noch diese grosse Frage: Wie Meghan auf Oprahs Nachfrage im Interview klipp und klar sagt, hat das Paar keine Gage erhalten. Am meisten hat Oprah Winfrey selbst an der Sendung verdient. Ihre Produktionsfirma Harpo Productions hat die Rechte für rund 7 Millionen Franken an CBS verkauft. Die Weiterlizenzierung an TV-Stationen auf der ganzen Welt hat sicher zusätzliche Millionen in die Kasse gespült. Ob Harrys und Meghans gemeinnützige Organisation Archewell oder ein anderes, karitatives Projekt mit einer grosszügigen Spende rechnen kann, ist nicht bekannt.