Für ihr erstes gemeinsames Interview haben sich Bastien, 30, und Marine Kaltenbacher, 25, – so die richtigen Namen der Geschwister – das Hotel Royal Savoy in Lausanne ausgesucht. Die wenigen Wochen im Jahr, die Bastian Baker früher während Tourneen jeweils in seiner Heimatstadt verbrachte, logierte er hier. Direkt gegenüber liegt die Bar ihres Vaters Bruno. Nicht nur ein Treffpunkt für Familie und Freunde, sondern auch der Ort, an dem beide ihre ersten öffentlichen musikalischen Schritte wagten.