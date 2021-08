Warum zur Hölle machen wir eigentlich Selfies?

Das Wort in seiner heutigen Bedeutung (gemeint ist die Foto-Variante, nix mit Sex) entsteht schliesslich 2002 an einer Geburtstagsparty in Australien. Dort stürzt ein Betrunkener die Treppe runter und schiesst ein Foto von sich und seiner verletzten Lippe. Dieses postet er online und schreibt dazu: «Ich hatte ein etwa ein Zentimeter langes Loch direkt in meiner Unterlippe. Und entschuldigt den Fokus, es war ein Selfie.» Der Begriff setzt sich durch, wird weltweit bekannt – und 2013 vom Oxford English Dictionary zum Wort des Jahres erklärt. Und damit war die Sache geritzt. Also: Ein Hoch auf den innovativen, betrunkenen Australier!