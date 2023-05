Dabei bleibt der junge Ostschweizer so souverän, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Parliert locker in Englisch («es war eines meiner Lieblingsfächer in der Schule»). Schüttelt auch die Antwort zu heiklen Fragen nach dem vermeintlich politischen Inhalt seines Songs «Watergun» aus dem Ärmel. Wirkt selbstsicher und trotzdem authentisch. Und singt sich vergangenen Dienstag locker in die Herzen des Millionen-TV-Publikums und in den Final vom Samstag. «Ich bin extrem erleichtert, dass ich weitergekommen bin. Was immer jetzt noch kommt – ich kann nur gewinnen.»