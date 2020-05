Bryants Tochter läuft ihrer Mama mitten ins Herz

Das Video zeigt das Töchterchen, wie es der Mama im Einteiler entgegenläuft. Noch etwas wackelig zu Beginn, packt Capri plötzlich der Mut. In schnellen vier Schritten läuft sie grazil auf ihre Mutter zu und lässt sich, erst einmal angekommen, zufrieden in deren Arme fallen. Die Zuschauerinnen kriegen sich vor lauter Stolz kaum mehr ein. Es wird gejubelt und geklatscht. «Ich bin so stolz auf dich!», platzt es aus Vanessa heraus. Auch Capri selbst ist zufrieden mit ihrer Performance und strahlt. Wenig später ist ihr der Rummel um ihre Person aber nicht mehr so recht. Sie wendet sich wieder ihrem Spielzeug zu.