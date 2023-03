Petra Sprecher ist ständig in Bewegung und scheint unendliche Energiereserven zu haben. Ruhe findet sie in einem lokalen Hindutempel und zu Hause. Während der Pandemie hat die Single-Frau ihr Daheim entrümpelt und neu organisiert: «Ich bin nun bereit, die Gaben des Universums zu empfangen, seien es die Millionen für ein freies Leben mit Haus in Malibu und Chalet in der Schweiz, sei es ein leidenschaftlicher Boyfriend.» Sie strahlt. Bei Petra Sprecher bahnt sich ein Umbruch an: In den vergangenen beiden Dekaden trainierte sie mit Charlize Theron («Æon Flux»), flog mit Tom Cruise («Minority Report») durch einen Häuserblock, liess sich von Will Smith gegen eine Trailer-Wand katapultieren («Hancock») und stürzte für Mariah Carey über ein Treppengeländer («House»). Glamourös müsse man sich das nicht vorstellen. «Oft steht man viele Stunden wartend auf dem Set herum, bis um vier Uhr morgens endlich die Stunts drankommen.» Zu einem echten Austausch mit den Stars kommt es selten. So flog sie etwa in «Ad Astra» nicht mit Brad Pitt durchs All, sondern mit seinem Stuntman.