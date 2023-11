Dass ihm – beziehungsweise seinen Parodien – dabei von ennet des Röstigrabens auch mal vorgeworfen wird, «die unterste Schublade zu ziehen, wenn es um Deutschschweizer geht» (in der «Weltwoche»), nimmt Vincent Kucholl gelassen: «Wer in diesem Land Comedy mit politischem Inhalt macht, muss sich ja an die politische Macht Bern und die wirtschaftliche Macht Zürich richten. Das sind doch keine Statements gegen die Deutschschweiz im Allgemeinen.» Am wichtigsten sei, dass man über sich selbst lachen könne. «Und ich glaube, das kann man sowohl in der Deutsch- als auch in der Westschweiz sehr gut. Wir nehmen uns grundsätzlich nicht so ernst, nur schon weil wir auf der Landkarte so wenig Platz einnehmen.»