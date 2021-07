Seine Kommentare: legendär. Seine Emotionen: mitreissend. Doch das finden nicht alle: Keiner der SRF-Moderatoren polarisiert so stark wie Sascha Ruefer. Der 49-Jährige wird von den einen geliebt und gefeiert, die anderen würden ihm am liebsten das Mikrofon ausschalten, wie nach jedem Nati-Spiel an der EM in den Kommentarspalten zu lesen war. Doch wer polarisiert, sorgt auch für Aufmerksamkeit. Wenn die Zuschauenden schon nur einschalten, um am nächsten Tag über Ruefers Kommentare zu futtern, beschert das dem SRF Quote. Seit über 20 Jahren mit an Bord, ist der frisch getrennte Ruefer ein echtes Urgestein – und hat den wohl höchsten Star-Faktor im Sport.