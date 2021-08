Im Oktober 2012 dann hielt der Ex-Triathlet um Nicolas Hand an – in den Ferien in Ascona. Er sei «schon nervös» gewesen, sagte Hug im Nachhinein. «Ich habe darin nicht so viel Übung.» Seine heutige Frau und Mutter der drei gemeinsamen Kinder liess ihren Partner nicht lange zappeln, wie sie sagte. «Der Antrag war romantisch und überraschend. So, wie es sich gehört: mit Rosen, Kerzen und einem schönen Ring.»