«Ich habe nicht geglaubt, dass jemand wie du existieren könnte»: Mit diesen Worten liess Dominique Rinderknecht, 31, am Donnerstag gleich zwei Bomben platzen. Die Ex-Miss-Schweiz hat sich nicht nur verliebt – sondern auch gleich verlobt! «Du fühlst dich seit dem ersten Moment richtig an», schrieb sie in einem rührenden Instagram-Post an ihren Partner Drew Gage gerichtet. «Darum sage ich ja. Ja dazu, dich zu heiraten, Drew Gage. Ich will nichts mehr, als mein Leben mit dir zu teilen, mein schönster Mann im Universum. Ich liebe dich, Drew!»