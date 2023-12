Wie eitel sind Sie?

Dahinden: Wenn man vor der TV- Kamera steht, gehört es dazu, dass man sich seines Äusseren bewusst ist. Aber gerade wenn wir von unterwegs berichten, sehen wir manchmal recht unvorteilhaft aus, damit muss man leben können.

Torriani: Übertriebene Eitelkeit ist bei «Schweiz aktuell» fehl am Platz. Es gibt so viele Situationen, in denen man in oranger Weste in einer Liveschaltung vor der Kamera steht, und wenn man Pech hat, regnet es noch in Strömen.

Galmarini: In unserem Job zeigt man recht viel Blösse. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir sind, wer wir sind – mit all unseren Unsicherheiten und Verhasplern. Aber ich finde, Präsenz ist viel wichtiger als Aussehen.