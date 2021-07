«Es ist schrecklich, meine Familie nicht dabei zu haben»

Nach seinen grossartigen Leistungen im Turnier mutet in Wimbledon alles ein bisschen so an, wie es immer war: Roger Federer kam, Roger Federer lieferte, Roger Federer siegte. Am Mittwochnachmittag nun kämpft er in seinem 18. Wimbledon-Viertelfinale gegen den Polen Hubert Hurakcz um den Einzug in die nächste Runde.