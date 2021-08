Herziger könnten die Kennenlern-Storys der VIPs kaum sein

Vier Tage später treffen sie sich zufällig in Zürich. Graber steht am Töggelikasten, als der Moderator das Lokal betritt. Sie schauen sich an, reden fünf Stunden miteinander. «Danach war alles klar.» Grabers Kollege, der ebenfalls in der Bar ist, wittert sofort eine Liebesgeschichte. «Als wir nach Hause gingen – also nicht mit Sven –, sagte er nur: ‹Gell, du hast dich verliebt.›» Er sollte Recht behalten: Mittlerweile sind Epiney und Graber längst zusammengezogen und planen ihre Hochzeit.