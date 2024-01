Das Wichtigste wohl zuerst: Mit nur 46 Jahren wurde Michelle Hunziker im März 2023 zum ersten Mal Grossmutter, als ihre älteste Tochter Aurora (27) den kleinen Cesare zur Welt brachte. Damit ging für die Bernerin ein grosser Wunsch in Erfüllung – nicht nur Grossmutter zu werden, sondern jung Grossmutter zu werden. Und zugegeben, Mitte vierzig ist nicht unbedingt das Alter, in dem viele schon in die Grosselternrolle schlüpfen. Und in ihrer Grosi-Rolle geht Michelle auch jetzt noch total auf. So postete sie Fotos von sich und dem Kleinen, als Tochter Aurora beruflich in die USA reisen musste und schrieb dazu: «Der Windbeutel ist zu Besuch!» und kommt aus dem Schwärmen über den kleinen Sonnenschein gar nicht heraus, als sie weiter sagt: «Ihr habt ein genetisches Wunder erschafffen!» So verliebt ist Michelle Hunziker in ihren kleinen Enkelsohn.