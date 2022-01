Nach diesem simplen Rezept sammelt Kitz-Sieger Feuz Kraft

Nach einer ersten Abfahrt am Freitag, die nicht ganz nach Wunsch verlaufen war und aus der ein 8. Platz resultierte, drehte Feuz am Sonntag so richtig auf. Zum ersten Mal in dieser Saison durfte er einen Abfahrtssieg im Weltcup bejubeln – und mit Marco Odermatt auf Platz zwei gab es gleich eine doppelte Schweizer Beteiligung auf dem Podest.