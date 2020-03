Schweizer Promis machen sich über Corona-Panik lustig

In den Ausgang ging DJ Antoine in diesen Tagen dennoch. Dasselbe gilt für Zaklina Djuricic, 31. Die Ex-Bachelorette liess es sich trotz Corona nicht nehmen, in die Disco zu pilgern, wie in einer Insta-Story zu sehen ist. Dass sie zu denjenigen gehört, die sich über die Corona-Panik lustig machen, wurde bei der 31-Jährigen mit einem Foto deutlich, auf dem die Persiflage eines Medikaments abgebildet ist. Es trägt den Namen «Coronex-ratiopharm», sei ein «Schmalspur-Antiidiotikum» und soll gegen Panikmache und Hamsterkäufe helfen.